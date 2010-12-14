Разработчик JavaScript+PHP+MySQL

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам в команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов, в данный момент нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо дружит с DRUPALом, интересуют специалисты с Украины, но рассматриваются и другие регионы. Вот перечень некоторых ...