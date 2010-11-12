Требуется опытный PHP+MySQL+Ajax программист

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки197 просмотров
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Для разработки сложных, динамических PHP+MySQL+Ajax проектов.

Понимающий и способный воплотить концепцию Web2.0 в жизнь.

Только для опытных спецов с разумными запросами и богатым портфолио.

Ответственность, умение сдать работу вовремя, постоянный онлайн контакт.

Совмещение с учебой и другой постоянной работой не допустимы.

Представителям студий просьба не беспокоиться.

Открыт для всех серьезных предложений.

PHPMySQLAjax
13 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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