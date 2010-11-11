Специалист DLE

Требования: Глубокие знания PHP+MeSQl Условия работы: Жить проектом, за что потом будете получать бонусы и привилегии, Полный рабочий день Обязанности: Создание социальной сети (аналог ведущих на рынке). В штате будут также еще 1-2 программиста. Проект постоянный и в ...