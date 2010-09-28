Необходимо: 1) Логотип для мужского журнала 2) Слайдер для мужского журнала (Нужно только нарисовать, верстать будет другой человек) 3) Графические элементы для рейтинга (Отображаются при наборе пользователем определенное кол-во сообщений)
- Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек, который может постоянно выполнять мелки задания по доработки сайта работающего на CMS DLE. Задачи могут быть самыми разными, от элементарной установки модуля, до изменения стандартного функционала.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Макеты имеются для следующий страниц: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Для сайта http://promising.ru/ необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта http://promising.ru/ необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать дизайн для мужского журнала http://promising.ru/. Дизайн должен быть под CMS DLE, сделать нужно все красиво. Желательно, чтобы готовый макет вы смогли сверстать. В заявках прошу сразу указывать цены и сроки.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта http://spiffy.ru/ необходимо переверстать шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - каждый класс ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад