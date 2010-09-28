Lensy

Елена Жамгарян Lensy

 
32 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип + несколько графических элементов

    Необходимо: 1) Логотип для мужского журнала 2) Слайдер для мужского журнала (Нужно только нарисовать, верстать будет другой человек) 3) Графические элементы для рейтинга (Отображаются при наборе пользователем определенное кол-во сообщений)

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист DLE

    Требуется человек, который может постоянно выполнять мелки задания по доработки сайта работающего на CMS DLE. Задачи могут быть самыми разными, от элементарной установки модуля, до изменения стандартного функционала.

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + натяжка (DLE)

    Необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Макеты имеются для следующий страниц: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...

    CSSDLE
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + натяжка (DLE)

    $250

    Для сайта http://promising.ru/ необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...

    CSSDLE
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + натяжка (DLE)

    Для сайта http://promising.ru/ необходимо сверстать и натянуть шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - ...

    CSSDLE
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (Мужской журнал)

    Требуется разработать дизайн для мужского журнала http://promising.ru/. Дизайн должен быть под CMS DLE, сделать нужно все красиво. Желательно, чтобы готовый макет вы смогли сверстать. В заявках прошу сразу указывать цены и сроки.

    Дизайн сайтаDLE
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка (DLE)

    Для сайта http://spiffy.ru/ необходимо переверстать шаблон. Сайт работает на CMS DLE. Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки. Требования к верстке: - все стили в отдельном css-файле. - каждый класс ...

    CSSDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Верстка (DLE)
Ну работал я к сожалению не с Еленой , а с ее мужем, который в принципе оказался вполне адекватным человеком, с юмором и энергией =) Удачи Вашему Журналу =)
Отличный исполнитель, работы была сделана раньше срока. Были учтены все пожелания и поправки. Было приятно работать, надеюсь не в последний раз.
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