Верстка (DLE)

Шаблон сайта на CMS состоит из нескольких файлов. Там все в таблицах, задача: сделать тоже самое, только дивами. Часть работы уже проделана.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://spiffy.ru/ необходимо переверстать шаблон. Сайт работает на CMS DLE.
Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки.
Требования к верстке:
- все стили в отдельном css-файле.
- каждый класс (id) в названии имеет префикс, логически связанный с блоком, к которому принадлежит.
- весь JavaScirpt в отдельном файле.
- кроссбраузерность (IE 6 включительно)
- валидность.
- соблюдение семантики кода.
- комментарии к структурным блокам.
Я вам предоставлю PSD файл шаблона который слегка отличает от того, как выглядит сайт сейчас. При верстке, все должно выглядеть точно так же как и сейчас, за исключением:
Отступ между левой колонкой и границей уменьшить.
Отступ между правой колонкой и границей уменьшить.
В шапке сайта и в подвале сайта отступы от границ нужно уменьшить.
Центральную колонку нужно расширить, так как текст на странице с просмотром статьи плохо читабелен из-за того, что колонка слишком узкая.
Рассматриваются предложения с указанием цены и срока выполнения задачи (нужно сделать как можно быстрее)
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