Верстка (DLE)

HTML-версткаЗавершен5 заявок222 просмотра
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Для сайта http://spiffy.ru/ необходимо переверстать шаблон. Сайт работает на CMS DLE.

Всего нужны: главная страница, страница раздела, страница просмотра статьи, страница профиля пользователя и страница 404 ошибки.

Требования к верстке:

- все стили в отдельном css-файле.

- каждый класс (id) в названии имеет префикс, логически связанный с блоком, к которому принадлежит.

- весь JavaScirpt в отдельном файле.

- кроссбраузерность (IE 6 включительно)

- валидность.

- соблюдение семантики кода.

- комментарии к структурным блокам.

Я вам предоставлю PSD файл шаблона который слегка отличает от того, как выглядит сайт сейчас. При верстке, все должно выглядеть точно так же как и сейчас, за исключением:

Отступ между левой колонкой и границей уменьшить.

Отступ между правой колонкой и границей уменьшить.

В шапке сайта и в подвале сайта отступы от границ нужно уменьшить.

Центральную колонку нужно расширить, так как текст на странице с просмотром статьи плохо читабелен из-за того, что колонка слишком узкая.

Рассматриваются предложения с указанием цены и срока выполнения задачи (нужно сделать как можно быстрее)

13 лет назад
Lensy
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
13 лет назад
$70
2 дня
Отличный исполнитель, работы была сделана раньше срока. Были учтены все пожелания и поправки. Было приятно работать, надеюсь не в последний раз.
Ну работал я к сожалению не с Еленой , а с ее мужем, который в принципе оказался вполне адекватным человеком, с юмором и энергией =) Удачи Вашему Журналу =)
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