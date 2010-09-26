Верстка сайта

Доделать вёрстку сайта, исправить ошибки. (Лично для Сергея Голубенко "sg-design").
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для верстки сайта необходим верстальщик(для постоянного сотрудничества) из Киева или Черкас с опытом работы от двух лет. Описание задания брошу в личку.
От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение.
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