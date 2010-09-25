Верстка XSLT-шаблонов

Есть готовый сайт. Уже на стадии вывода в топ-10. По некоторым запросам в топе. Нужно решить проблемы внутренне и доработать кое что. 1. Не отображается coming soon фотография. Решить проблему. 2. Пропорции при добавлении фото нужно немного ...
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Ищу верстальщика, хорошо знакомого с XSLT.
Задача ставится следующим образом: есть HTML-шаблон с подробным описанием, что и как должно быть сверстано, и есть образец XML-файла. Необходимо получить XSLT-шаблон.
В комментариях жду сроки и среднюю стоимость верстки одной страницы.
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