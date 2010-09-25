Верстка XSLT-шаблонов

HTML-версткаЗакрыт4 заявки172 просмотра
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Ищу верстальщика, хорошо знакомого с XSLT.

Задача ставится следующим образом: есть HTML-шаблон с подробным описанием, что и как должно быть сверстано, и есть образец XML-файла. Необходимо получить XSLT-шаблон.

В комментариях жду сроки и среднюю стоимость верстки одной страницы.

13 лет назад
mcp
33 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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