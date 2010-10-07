Верстка

HTML-версткаЗавершен23 заявки407 просмотров
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Приветствую Вас, уважаемые профессионалы,

необходимо выполнить верстку макета дизайна из трех страниц,

представляющих собой редизайн сайта

Макет резиновый.

Кроссбраузерность:

- IE6

- IE7

- IE8

- Opeara10

- FF3

- Chrome

Валидность:

-html

-css

при ширине экрана 1024px не должно быть горизонтальной прокрутки.

Постоплата 100%

Сообщения формата "пишите, договоримся" не приветствуются.

Приветствуется готовность выполнить работу с обязательным указанием

- стоимости работы

- срока выполнения работы

и конкретных вопросов по верстке при их наличии.

Способы связи (строго)

- письменное обсуждение: e-mail

- устное обсуждение: skype

icq не приветствуется

В ближайшем будущем планируется 1-2 работы по верстке подобных макетов. При взаимном желании продолжить сотрудничество в случае необходимости будет выполняться предоплата.

13 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
Все четко и быстро, как и было обещано. О том, что Александр уезжает на выходные, предупредил, работу выполнил в срок в ночь с воскресенья на понедельник. Можете смело делать предоплату - человек надежный.
От сотрудничеств только положительные эмоции. Буду рад новым заказам от Вас.
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