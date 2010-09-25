Исправить ошибки в верстке

Здравствуйте! Нужно сверстать макет, прикрутить к связке Drupal + Ubercart: есть готовая сборка этой связки, нужно только настроить под задачи... ну и конечно прикрутить дизайн. Верстка: это 5+ страниц (главная, разделы, товар, информация, корзина, ...) в целом их можно ...