Кроссбраузерная вёрстка. Лично для "sg-design".

$7
HTML-версткаЗавершен1 заявка177 просмотров
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Доделать вёрстку сайта, исправить ошибки.

(Лично для Сергея Голубенко "sg-design").

13 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sg-design
Сергей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Сергей оперативно отреагировал, быстро разобрался в проблеме и в течении нескольких часов уже всё сделал! Рекомендую и сам буду сотрудничать!
Четкое, понятное задание, своевременная оплата. Буду рад работать с Андреем и в дальнейшем.
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