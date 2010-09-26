Поставить баннер на сайт на Joostina

Имеется сайт на Joostina www.psy-room.ru. Контакт с разработчиком сайта потерян. Требуется поставить баннер (уже имеется) вниз под боковое меню. Ищу исполнителя, который для начала быстро (сегодня) поставит имеющийся баннер и затем научит меня, как это делается, чтоб я могла потом поставить туда же еще баннеры или поменять имеющийся.

UPD. Спасибо Габриелян Давид (AiosS) за помощь.