Шаблон для email рассылки

Добрый день!

Имеется готовый шаблон для рассылки, сверстанный на чистом html без стилей, чтобы письмо корректно отображалось во всех ящиках и почтовых программах.

В шаблоне нужно переверстать шапку - добавить рамочку (как на рисунке от руки shapka.gif)

Рамочка цвета "#c4c4c4", с закругенными углами, шириной 1-2px

Объем заголовка всегда разный - макс. 30 символов, рамочка не должна залезать на него. Объем текста тоже разный, но максимально 390 символов. Не обязательно, но желательно чтобы рамка могла растягиваться если текста будет больше.

Соответственно нужно чтобы ничего не разъехалось при просмотре в разных ящиках (gmail, mail, yandex, list...почтовых программах и т.д.)