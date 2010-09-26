Шаблон для email рассылки

HTML-версткаЗакрыт2 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Имеется готовый шаблон для рассылки, сверстанный на чистом html без стилей, чтобы письмо корректно отображалось во всех ящиках и почтовых программах.

В шаблоне нужно переверстать шапку - добавить рамочку (как на рисунке от руки shapka.gif)

Рамочка цвета "#c4c4c4", с закругенными углами, шириной 1-2px

Объем заголовка всегда разный - макс. 30 символов, рамочка не должна залезать на него. Объем текста тоже разный, но максимально 390 символов. Не обязательно, но желательно чтобы рамка могла растягиваться если текста будет больше.

Соответственно нужно чтобы ничего не разъехалось при просмотре в разных ящиках (gmail, mail, yandex, list...почтовых программах и т.д.)

13 лет назад
anf
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Красиво оформить блок ссылок Sape

    Нужно красиво оформить блок ссылок sape для СДЛ. Возможно, у вас есть наработки, буду рад. Нужно будет написать подробную инструкцию, как все это дело добавить на сайт (для новичков :)) Буду ждать ваших заявок, актуально прямо сейчас и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Для верстки сайта необходим верстальщик(для постоянного сотрудничества) из Киева или Черкас с опытом работы от двух лет. Описание задания брошу в личку. От Вас: понятный чистый код, ответственность, быстрое исполнение.

    Верстка сайта
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обучение верстке

    Доброго времени суток! Требуется верстальщик который научит основам верстки ну и вообще всем тонкостям... Жду ваших предложений, спасибо...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать макеты, подключить CMS

    Нужно валидно кроссбраузерно сверстать макеты. CMS должна быть легкая, не загруженная типа Drupal'a и ему подобных, не сильно требовательная к ресурсам хостинга. Превью как должно быть: http://fugu.su/ohrana9/index.html - страница с большим количеством текста (на второй половине страницы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сверстать и натянуть макет на ДЛЕ и ВП

    Есть несколько макетов, особой сложностью они не отличаются, нужно сверстать их и натянуть на ДЛЕ и ВП. Некоторые на ДЛЕ, некоторые на ВП. Работа планируется на постоянной основе. В неделю по 4-5 заказов гарантирую. На каждый проект ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поставить баннер на сайт на Joostina

    Имеется сайт на Joostina www.psy-room.ru. Контакт с разработчиком сайта потерян. Требуется поставить баннер (уже имеется) вниз под боковое меню. Ищу исполнителя, который для начала быстро (сегодня) поставит имеющийся баннер и затем научит меня, как это ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка форума на Vbulletin

    Здравствуйте! Требуется верстка готового дизайн-макета для форума на движке Vbulletin 3.8.4 Прошу в предложениях сразу указывать ориентировочную цену.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка XSLT-шаблонов

    Ищу верстальщика, хорошо знакомого с XSLT. Задача ставится следующим образом: есть HTML-шаблон с подробным описанием, что и как должно быть сверстано, и есть образец XML-файла. Необходимо получить XSLT-шаблон. В комментариях жду сроки и среднюю стоимость верстки одной ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад