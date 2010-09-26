Шаблон для email рассылки

Требуется кросбраузерная верстка в дивах из .PSD. Всего 3 страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется готовый шаблон для рассылки, сверстанный на чистом html без стилей, чтобы письмо корректно отображалось во всех ящиках и почтовых программах.
В шаблоне нужно переверстать шапку - добавить рамочку (как на рисунке от руки shapka.gif)
Рамочка цвета "#c4c4c4", с закругенными углами, шириной 1-2px
Объем заголовка всегда разный - макс. 30 символов, рамочка не должна залезать на него. Объем текста тоже разный, но максимально 390 символов. Не обязательно, но желательно чтобы рамка могла растягиваться если текста будет больше.
Соответственно нужно чтобы ничего не разъехалось при просмотре в разных ящиках (gmail, mail, yandex, list...почтовых программах и т.д.)
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