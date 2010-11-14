Нужен грамотный и пунктуальный программист на долгосрочную работу.

Большое кол-во отзывов , более полу-года на фрилансе , большой опыт работ.

Движок DLE.

Наличие Skype и голоса.

Средний онлайн. Чтобы можно было хотябы раз в день выцепить вас с 15 до 22.

Цель. Новвоведения на сайте Openbet.ru

Исправление багов.

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