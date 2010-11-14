Компании, ведущая комплекс собственных интернет-магазинов, требуется старший программист Текущая ситуация: - Магазин построен на PHP + MySQL (основа oSCommerce) - Есть два программиста на аутсорсинге - Есть три интернет-магазина на одной базе данных, общая посещаемость порядка 20000 уник. в ...
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Нужен грамотный и пунктуальный программист на долгосрочную работу.
Большое кол-во отзывов , более полу-года на фрилансе , большой опыт работ.
Движок DLE.
Наличие Skype и голоса.
Средний онлайн. Чтобы можно было хотябы раз в день выцепить вас с 15 до 22.
Цель. Новвоведения на сайте Openbet.ru
Исправление багов.
О более подробном в асю 450-625-548
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