Компании, ведущая комплекс собственных интернет-магазинов, требуется старший программист Текущая ситуация: - Магазин построен на PHP + MySQL (основа oSCommerce) - Есть два программиста на аутсорсинге - Есть три интернет-магазина на одной базе данных, общая посещаемость порядка 20000 уник. в ...
Удалённый PHP разработчик (32-40 часов в неделю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом
1. Требования
Обязательные требования:
- PHP (ООП) (опыт от 2 лет);
- MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД;
- технический английский (умение читать документацию и писать);
- выделенный интернет.
Желательные навыки:
- понимание принципов MVC (опыт использования будет большим плюсом);
- знакомство с Yii;
- опыт оптимизации/рефакторинга PHP кода.
Интенсивность работы: фуллтайм (32-40 часов в неделю)
Время работы: по будням, на испытательный срок с 10 до 18 или с 17 до 01 (МСК UTC+03), после испытательного срока - более гибко.
Дата начала работ: как можно быстрее
2. Условия
Оплата: до $7-8 в час по окончании испытательного срока, с перспективой повышения до $9 через полгода. Периодичность - раз в месяц (на испытательный срок - раз в 7-14 дней).
Испытательный срок: 1-2 месяца с оплатой $5-7 в час (по итогам интервью и выполнения тестового задания). 1.5-2-недельное освоение проекта входит в испытательный срок с соответствующей оплатой.
Длительность контракта: постоянная работа. Совмещение нежелательно, но возможно (зависит от характера основной работы).
Количество вакансий: 2
3. Описание проекта
Масштабный веб-проект из области интернет-маркетинга. Проект запущен и развивается. Всего в команде 9 разработчиков.
Задачи - новая функциональность, багфикс, рефакторинг.
Технологии - PHP 4/5, собственный MVC фреймворк, Smarty, Snoopy, JQuery, MySQL, InfoBright.
Если вакансия Вас заинтересовала, присылайте резюме и примеры кода на [email protected], либо личным сообщением (вариант с email гораздо предпочтительнее; если адрес не виден - будет выслан личным сообщением по запросу).
Заголовок письма: "PHP developer".
Пример кода: как минимум объектный PHP, ещё лучше паттерновый (MVC или другой). Ваш фрагмент кода от работающего коммерческого проекта будет плюсом.
(*) Компания SoftLogic Group более 10 лет занимается разработкой программного обеспечения для американских и европейских заказчиков. Наши сотрудники работают во многих городах России и ближнего зарубежья.
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный и пунктуальный программист на долгосрочную работу. Большое кол-во отзывов , более полу-года на фрилансе , большой опыт работ. Движок DLE. Наличие Skype и голоса. Средний онлайн. Чтобы можно было хотябы раз в день ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем опытных разработчкиков грабберов/парсеров. Много источников, цена и качество имеют решающее значение. Пожалуйста, укажите, реальные цены и сроки, готовые примеры (по возможности). Долговременное сотрудничество. Парсинг в формат XLS, данные разбиты по столбцам, примерный формат: Производитель | Модель | ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на Java на поддержку и развитие сайта управления информационной системой (сайт на apache/tomcat)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте, требуется ZF специалист для доработки функционала существующего сайта и создания новых модулей. Требуемые навыки: - хорошее знание php5, ООП - опыт работы с Zend Framework - знание mysql, javascript, ajax, xml - ответственность, внимательность к деталям Краткое описание работы: - есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработчик для постоянного сотрудничества. Сайт разработан на joomla. В настоящее время необходима доработка ряда компонентов. Хорошее знание php и mysql. От вас – краткое резюме+опыт работыВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен программист на постоянной основе. Работа 8 часов 5 дней в неделю. Работа на дому - связь по асе, скайпу. Работа над несколькими существующими порталами по их расширению доработке и т.д. Требования : PHP4-PHP5 ООП (Объектно-ориентированное программирование) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Флешеру - мультипликатору в команду нужен флешер - программист (as2, as3 , php, html). Для выполнения общих проектов. Оплата договорная, связь через асю. 497294429Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется Web-технолог! Требования: - Отличное знание (X)HTML, CSS, JavaScript(jQuery или Dojo), JSON - Умение писать и поддерживать простой, понятный, кроссбраузерный код - Отличное знание и понимание принципов AJAX - Знание PHP, умение работать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется PHP-программист! Требования: - Отличное знание PHP (Zend Framework, Doctrine) - Отличное знание алгоритмов, шаблонов проектирования - Умение писать и поддерживать простой, понятный код - Отличное знание и понимание принципов AJAX - Отличное знание ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад