Программист PHP5 ООП/ MySQL (Postgres)/ jQuery

Нужен специалист по работе с DLE для доработки существующих модулей исправления ошибок и т.п. цена оплаты труда по факту работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На полный рабочий день требуется PHP-программист.
Требования:
* уверенное знание PHP5(ООП), MySQL ( PostgreSQL будет плюсом)
* навыки верстки (x)HTML/CSS -умение разобраться и подкорректировать
* Javascrip, jQuery
* Понимание принципов работы memcached (redis будет плюсом)
* знание, понимание и применение MVC-паттерна
* быстрая самообучаемость
* умение разбираться в чужом коде
* ответственный подход к качеству кода
* способность быстро соображать, быстро и эффективно выполнять
поставленные задачи, ориентированность на результат
* ОЧЕНЬ большое внимание к деталям и умение работать с требовательным
руководством
* инициативность, энергичность
* открытость к общению и оптимизм
Желательно:
* опыт работы с SVN
* опыт работы/настройки Linux/FreeBSD, lighttpd/apache
* опыт работы с highload- проектами
* умение проводить комплексные тесты
Обязанности:
* создание, поддержка и развитие сайтов, социальных сетей и других
Интернет-проектов организации
Мы предлагаем:
* интересные задачи и профессиональное развитие
* роботу в молодой, профессиональной и динамичной команде
* достойную и своевременную оплату труда
* комфортный офис в центре города (Подол)
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