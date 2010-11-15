Программист PHP5 ООП/ MySQL (Postgres)/ jQuery

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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На полный рабочий день требуется PHP-программист.

Требования:

* уверенное знание PHP5(ООП), MySQL ( PostgreSQL будет плюсом)

* навыки верстки (x)HTML/CSS -умение разобраться и подкорректировать

* Javascrip, jQuery

* Понимание принципов работы memcached (redis будет плюсом)

* знание, понимание и применение MVC-паттерна

* быстрая самообучаемость

* умение разбираться в чужом коде

* ответственный подход к качеству кода

* способность быстро соображать, быстро и эффективно выполнять

поставленные задачи, ориентированность на результат

* ОЧЕНЬ большое внимание к деталям и умение работать с требовательным

руководством

* инициативность, энергичность

* открытость к общению и оптимизм

Желательно:

* опыт работы с SVN

* опыт работы/настройки Linux/FreeBSD, lighttpd/apache

* опыт работы с highload- проектами

* умение проводить комплексные тесты

Обязанности:

* создание, поддержка и развитие сайтов, социальных сетей и других

Интернет-проектов организации

Мы предлагаем:

* интересные задачи и профессиональное развитие

* роботу в молодой, профессиональной и динамичной команде

* достойную и своевременную оплату труда

* комфортный офис в центре города (Подол)

PHPMySQLjQuery
13 лет назад
mpu
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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