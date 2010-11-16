Phpfox специалист

Компания ArtWeb Studio Все вакансии этой компании Регион Киев Зарплата по результатам собеседования Раздел IT, компьютеры, Интернет Требования к соискателю Вид занятости неполная занятость Образование высшее Возраст от 22 лет Описание вакансии Компания, развивающая в сфере информационных технологий приглашает к сотрудничеству специалиста по геокодированию. Основные задачи: Геокодирование - работа с картами google, visicom, ...
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Нужен программист который работал с данным движком. особенно интересует интеграция шаблонов.
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