Специалист по геокодированию/Веб программист

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания ArtWeb Studio

Все вакансии этой компании

Регион Киев

Зарплата по результатам собеседования

Раздел IT, компьютеры, Интернет

Требования к соискателю

Вид занятости неполная занятость

Образование высшее

Возраст от 22 лет

Описание вакансии

Компания, развивающая в сфере информационных технологий приглашает к сотрудничеству специалиста по геокодированию.

Основные задачи:

Геокодирование - работа с картами google, visicom, информационными слоями, базой данных

работа с данными GPS/GPRS устройств

Приветствуется:

знание систем GPS/GPRS - запись в "BD" с конечнго устройства. Создание информационных слоев и вывод.

умение работать с видео контейнерами flash.

знание: jquery, java, Google APIs, PHP, PostGreeSQL (серверная часть)

Возможна работа по совместительству и не полная занятость, удаленная работа в меньшей степени.

13 лет назад
slavam
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист PHP5 ООП/ MySQL (Postgres)/ jQuery

    $1000

    На полный рабочий день требуется PHP-программист. Требования: * уверенное знание PHP5(ООП), MySQL ( PostgreSQL будет плюсом) * навыки верстки (x)HTML/CSS -умение разобраться и подкорректировать * Javascrip, jQuery * Понимание принципов работы memcached (redis будет плюсом) * знание, понимание и применение ...

    PHPMySQLjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Три программиста-разработчика .NET

    Для инновационного федерального проекта требуются 3 программиста-разработчика: Муж./жен., опыт программирования .NET; VS 2008-2010, .NET 2.0 и выше, MS SQL 2008, Желательно jQuery, MVC, UnitTests; Опыт работы с чужим кодом и в совместных командных разработках; Опыт в разработке ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java Developer

    Компания "Домости" приглашает на постоянную работу в харьковский филиал программистов на должность Java Developer. Требования к соискателю: Опыт разработки веб-приложений не менее двух лет. Знание Core java, Hibernate, JUnit. Зарплата 1500-2000 у.е. Резюме отправлять на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Senior Java Developer

    $2500

    Компания "Домости" приглашает на постоянную работу в харьковский филиал программистов на должность Senior Java Developer. Требования к соискателю: Опыт разработки веб-приложений не менее трех лет. Понимание паттернов проектирования и знание следующих фреймворков: Spring. Hibernate. JSF. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java Front End Developer

    $1500

    Компания "Домости" приглашает на постоянную работу в харьковский филиал программистов на должность Java Front End Developer. Требования к соискателю: Опыт разработки веб-приложений не менее двух лет. Знание Core java, JSF, JavaScript, JQuery, HTML. Зарплата от ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash аниматор / Uniti 3D

    В команду нужен флеш аниматор либо человек знающий Uniti 3D. Занимаемся созданием браузерных и социальных игр. Оплата по факту проделанной работы либо постоянная процентная ставка (30%-50%) от чистого дохода игр, которые мы с вами сделаем. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен программист на джумла

    Необходим программист для написания сайта части ТЗ для сайта "Поиск работы", ТЗ заключается в следующем: написание статической части сайта на джумле + простой дизайн сайта. Оплата договорная. Писать на почту [email protected] либо ICQ 431 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад