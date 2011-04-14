Специалист по геокодированию/Веб программист

Компания ArtWeb Studio

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Регион Киев

Зарплата по результатам собеседования

Раздел IT, компьютеры, Интернет

Требования к соискателю

Вид занятости неполная занятость

Образование высшее

Возраст от 22 лет

Описание вакансии

Компания, развивающая в сфере информационных технологий приглашает к сотрудничеству специалиста по геокодированию.

Основные задачи:

Геокодирование - работа с картами google, visicom, информационными слоями, базой данных

работа с данными GPS/GPRS устройств

Приветствуется:

знание систем GPS/GPRS - запись в "BD" с конечнго устройства. Создание информационных слоев и вывод.

умение работать с видео контейнерами flash.

знание: jquery, java, Google APIs, PHP, PostGreeSQL (серверная часть)

Возможна работа по совместительству и не полная занятость, удаленная работа в меньшей степени.