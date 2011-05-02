Веб-программист

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Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть.

В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта.

Что мы ищем в кандидате:

— Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax

— Опыт работы с использованием языка PHP не менее 2 лет. Сертификат ZCE, либо свои проекты будут большим плюсом.

— Опыт работы с фреймворками (хорошее знание CodeIgniter будет отличным плюсом)

— Опыт построения высоконагрузочных проектов будет ещё одним плюсом

— Знание основ оптимизации кода (грамотное индексирование таблиц, кеширование там, где это необходимо)

— Способность четко уяснить поставленные задачи и грамотно, в срок их выполнить.

— Неконфликтность, стрессоустойчивость.

Чтобы проверить Ваши знания и логическое мышление, мы попросим Вас выполнить небольшое тестовое задание, Вы можете не беспокоиться, выполняя его, что кто-то его использует — оно стандартное и предлагается всем соискателям без изменений.

Условия работы:

— Тип работы — удаленная на Full-time, с возможными сдвигами графика по Вашему желанию

— Ваше местонахождение не имеет значения

— К сожалению, совмещать данную работу с учебой, либо другими проектами не получится

— Вам не потребуется выполнять «стороннюю» для программиста работу — в нашей профессиональной команде есть и дизайнеры, и верстальщики. Все, что от Вас требуется — грамотно достроить back-end проекта — написать новые и оптимизировать/доработать старые скрипты.

Обратите внимание — мы не ищем человека на 2 недели — нам нужен грамотный специалист, который с первого дня приступит к работе. Поэтому от Вас требуется оценить свои возможности.

На испытательный срок заработная плата составит 40000 рублей. В дальнейшем возможно повышение.

Если Вы заинтересовались в вакансии — напишите нам по адресу

[email protected] или стучитесь в скайп Cergevna1

13 лет назад
funtik79
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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