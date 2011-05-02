Веб-программист

Компания ArtWeb Studio Все вакансии этой компании Регион Киев Зарплата по результатам собеседования Раздел IT, компьютеры, Интернет Требования к соискателю Вид занятости неполная занятость Образование высшее Возраст от 22 лет Описание вакансии Компания, развивающая в сфере информационных технологий приглашает к сотрудничеству специалиста по геокодированию. Основные задачи: Геокодирование - работа с картами google, visicom, ...
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Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть.
В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта.
Что мы ищем в кандидате:
— Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax
— Опыт работы с использованием языка PHP не менее 2 лет. Сертификат ZCE, либо свои проекты будут большим плюсом.
— Опыт работы с фреймворками (хорошее знание CodeIgniter будет отличным плюсом)
— Опыт построения высоконагрузочных проектов будет ещё одним плюсом
— Знание основ оптимизации кода (грамотное индексирование таблиц, кеширование там, где это необходимо)
— Способность четко уяснить поставленные задачи и грамотно, в срок их выполнить.
— Неконфликтность, стрессоустойчивость.
Чтобы проверить Ваши знания и логическое мышление, мы попросим Вас выполнить небольшое тестовое задание, Вы можете не беспокоиться, выполняя его, что кто-то его использует — оно стандартное и предлагается всем соискателям без изменений.
Условия работы:
— Тип работы — удаленная на Full-time, с возможными сдвигами графика по Вашему желанию
— Ваше местонахождение не имеет значения
— К сожалению, совмещать данную работу с учебой, либо другими проектами не получится
— Вам не потребуется выполнять «стороннюю» для программиста работу — в нашей профессиональной команде есть и дизайнеры, и верстальщики. Все, что от Вас требуется — грамотно достроить back-end проекта — написать новые и оптимизировать/доработать старые скрипты.
Обратите внимание — мы не ищем человека на 2 недели — нам нужен грамотный специалист, который с первого дня приступит к работе. Поэтому от Вас требуется оценить свои возможности.
На испытательный срок заработная плата составит 40000 рублей. В дальнейшем возможно повышение.
Если Вы заинтересовались в вакансии — напишите нам по адресу
[email protected] или стучитесь в скайп Cergevna1
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