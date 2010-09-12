Требуется создать приложение для ВКонтакте (адаптировать раздел на сайте "Гороскоп" и внедрить в приложение для ВК). Для примера, требуется нечто вот такое: http://vk.com/dailyhoro?mid=57504 Очень сжатые сроки!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать персонажа-гадалку за крутящимся хрустальным шаром. и персонаж и шар должны делать дейсвия: силуэт гадалки должен переодически двигаться (доставать карту, поворачиваться, зажигать свечу и тд) а шар должен двигаться (крутиться). Образ гадалки должен быть современным ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приложение (с базой данных) по геолокации салонов красоты. Полный программинг самого предложения и его серверной части. У вас должен быть приличный опыт написания приложений под ios с примерами созданных приложений в AppStore. Все вопросы (ТЗ) в ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад
Переводчик (рерайтинг, копирайтинг) с английского языка с задатками лит.редактуры. Тематика (новостной и статейный формат): мода, стиль, luxe, бизнес, интервью и т.д. Площадка – on-line ресурс. Предложения (цена-знаки) и примеры перевода скидывайте [email protected]Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Господа спецы! Требуется сервис коллажей вот такого масштаба http://www.polyvore.com/cgi/app Внимание вопрос: сроки и стоимость. (хотя бы приблизительные). Лучше писать на email: [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист хорошо разбирающийся в Битриксе: внедрение новых сервисов, поддержание системы, исправление багов и тд. Оплата почасовая. Все вопросы по мейлу [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разработка и создание брендированной wap-версии ППД-онлайн и приложения для iPhone (ПДД-онлайн). Все подробности в личку или по мейлу [email protected]Закрыт13 лет назад
Разработка и создание брендированной wap-версии ППД-онлайн и приложения для iPhone (ПДД-онлайн).Закрыт13 лет назад
Разработка и создание брендированной wap-версии ППД-онлайн и приложения для iPhone (ПДД-онлайн).Закрыт13 лет назад