Дизайн виртуального персонажа

Требуется нарисовать персонажа-гадалку за крутящимся хрустальным шаром. и персонаж и шар должны делать дейсвия: силуэт гадалки должен переодически двигаться (доставать карту, поворачиваться, зажигать свечу и тд) а шар должен двигаться (крутиться).

Образ гадалки должен быть современным (девушка худая, возможно просто черный силуэт). Сайт kleo.ru (конкретно страница в разделе гороскопа) http://www.kleo.ru/horoscope/

Этот персонаж будет распологаться на отдельной странице в разделе с гороскопом и будет исполнять функции Инфа (подобные инфы есть у http://iii.ru/garage), чтобы понятно было о чем речь.

Естественно фон и прочие детали тоже нужно создать, чтобы сохранялась целостность картинки. Данный "сервис" будет располагаться на отдельной странице.

При клике на шар он должен начать "общаться" (появляется диалоговое окно, в которое можно написать вопрос)

Вопрос очень срочный, вся серверная програмная часть присутствует, нужно только придумать и отрисовать дизайн.

Интересуют: время и сроки