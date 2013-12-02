Необходимо визуализировать часть коттеджного поселка. С требуемого ракурса будут видны объекты инфраструктуры - школа, стадион, спорт-площадка, кпп, забор, офис продаж. И соответсвенно какое-то количесвто домов. Все перечисленные объекты имеют простую геометрическую форму. Файлы коттеджей ...
Дизайн виртуального персонажа
Требуется нарисовать персонажа-гадалку за крутящимся хрустальным шаром. и персонаж и шар должны делать дейсвия: силуэт гадалки должен переодически двигаться (доставать карту, поворачиваться, зажигать свечу и тд) а шар должен двигаться (крутиться).
Образ гадалки должен быть современным (девушка худая, возможно просто черный силуэт). Сайт kleo.ru (конкретно страница в разделе гороскопа) http://www.kleo.ru/horoscope/
Этот персонаж будет распологаться на отдельной странице в разделе с гороскопом и будет исполнять функции Инфа (подобные инфы есть у http://iii.ru/garage), чтобы понятно было о чем речь.
Естественно фон и прочие детали тоже нужно создать, чтобы сохранялась целостность картинки. Данный "сервис" будет располагаться на отдельной странице.
При клике на шар он должен начать "общаться" (появляется диалоговое окно, в которое можно написать вопрос)
Вопрос очень срочный, вся серверная програмная часть присутствует, нужно только придумать и отрисовать дизайн.
Интересуют: время и сроки
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