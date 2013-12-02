Дизайн вокзального комплекса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок179 просмотров

Необходимо сделать 3D дизайн вокзального комплекса с планировкой и с привязкой к железнодорожной платформе.

Вокзальный комплекс должен представлять собой, одноэтажное строение, в глубину не более 5-и метров, длиной около 30 метров.

Сроки окончания работы по этому проекту: 15-20 января

Необходимо предоставлять промежуточно выполненную работу.

11 лет назад
ktomadze
Кирилл 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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