Картинка - золотая буква L

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен13 заявок342 просмотра

нужно сделать золотую букву - картинку пускового ярлыка для программы ломбарда. просто буква L на прозрачном фоне.

буква должна выглядеть как будто полированный слиток золота (то есть не желтого или коричневого цвета, а именно золото)

буква должна быть максимально большого размера.

размер картинки 72 Х 72

прикрепляю образцы золота

11 лет назад
lombard495
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделано в срок. все хорошо.
Проект завершен, оплата и результат полностью устраивают

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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