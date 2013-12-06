Картинка - золотая буква L

нужно сделать золотую букву - картинку пускового ярлыка для программы ломбарда. просто буква L на прозрачном фоне.

буква должна выглядеть как будто полированный слиток золота (то есть не желтого или коричневого цвета, а именно золото)

буква должна быть максимально большого размера.

размер картинки 72 Х 72

прикрепляю образцы золота