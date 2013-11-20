3d визуализация мебели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок280 просмотров

Необходимо обновить 3d модели мебели. около 100 фотографий. Работы много. Примеры: http://kidsmebeli.ru/loft-bed/m85derevstupeni

качество ниже не приму , качество выше приветствую.

Работать нужно быстро.

Оплата возможна за каждую позицию!!!

11 лет назад
trotzky777
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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