На долгосрочный проект требуются 3д моделлеры мебели. Любой 3д редактор допускается, главное умение создавать мебель в правильных пропорциях и запекать текстуры. Требуется предметы интерьера, делать разверстку, запекать текстуры. Сложность моделей колеблется ...
3d визуализация мебели
Необходимо обновить 3d модели мебели. около 100 фотографий. Работы много. Примеры: http://kidsmebeli.ru/loft-bed/m85derevstupeni
качество ниже не приму , качество выше приветствую.
Работать нужно быстро.
Оплата возможна за каждую позицию!!!
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