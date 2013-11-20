На долгосрочный проект требуются 3д моделлеры мебели. Любой 3д редактор допускается, главное умение создавать мебель в правильных пропорциях и запекать текстуры. Требуется предметы интерьера, делать разверстку, запекать текстуры. Сложность моделей колеблется ...
Изготовление новых моделей
Наша компания занимается производством памятников из натурального гранита , на данный момент нам нужно сделать дизайн совершенно новых моделей ритуальных памятников
С уважением
Заявки фрилансеров
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