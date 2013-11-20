Изготовление новых моделей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок267 просмотров

Наша компания занимается производством памятников из натурального гранита , на данный момент нам нужно сделать дизайн совершенно новых моделей ритуальных памятников

С уважением

11 лет назад
RUXING-GRANITE
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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