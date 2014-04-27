Разработка русского алфавита в 3D

Требуется разработать набор 3D-букв РУССКОГО алфавита в парах (прописная и строчная) + Цифры + знаки .!?-

Все буквы должны быть выполнены в общем "винтажном" стиле (смотрите пример).

Формат STL.

Буквы будут изготовлены на станке ЧПУ в размере по высоте до 3 см, по этой причине не должно быть слишком тонких элементов (менее 1-2 мм), что бы буква не сломалась. Толщина при высоте в 3 см - 5мм.

Условия работы: вы моделируете любую одну букву и показываете рендер и сетку. Если стиль нравится - продолжаем работу дальше. Если нет - ищем другой, более подходящий стиль.