Разработка русского алфавита в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен7 заявок366 просмотров

Требуется разработать набор 3D-букв РУССКОГО алфавита в парах (прописная и строчная) + Цифры + знаки .!?-

Все буквы должны быть выполнены в общем "винтажном" стиле (смотрите пример).

Формат STL.

Буквы будут изготовлены на станке ЧПУ в размере по высоте до 3 см, по этой причине не должно быть слишком тонких элементов (менее 1-2 мм), что бы буква не сломалась. Толщина при высоте в 3 см - 5мм.

Условия работы: вы моделируете любую одну букву и показываете рендер и сетку. Если стиль нравится - продолжаем работу дальше. Если нет - ищем другой, более подходящий стиль.

11 лет назад
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NovaVision
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$320
7 дней
Работа была выполнена в сжатые сроки и за разумные деньги. Порадовало качество и профессионализм. Рекомендую!
Задача была поставлена четко. Деньги выплачены вовремя. С коммуникацией также - все отлично! Приятно с человеком работать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

NovaVision
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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