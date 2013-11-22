Сделать 3D картинку котельной

Добрый день.

Необходимо от рисовать макет котельной в графическом 3D редакторе, размещением всех размеров.

В итоге вы должны предоставить итоговый файл из своего редактора и сохранить в различных форматах/разрешениях.

Интересует цена за прикрепленный образец(таких чертежей будет еще 2-3).