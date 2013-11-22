Создание модели головы человека

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки165 просмотров

По фотографии (анфас+профиль) создать модель головы человека в 3d max. Высокого качества и точности не требуется, достаточно на "троечку"

процесс выполнения работы сопроводить скриншотами (10-15 шт)

3ds Max
11 лет назад
troksa2992
Аня 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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