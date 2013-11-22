Требуется разработать набор 3D-букв РУССКОГО алфавита в парах (прописная и строчная) + Цифры + знаки .!?- Все буквы должны быть выполнены в общем "винтажном" стиле (смотрите пример). Формат STL. Буквы будут изготовлены ...
Создание модели головы человека
По фотографии (анфас+профиль) создать модель головы человека в 3d max. Высокого качества и точности не требуется, достаточно на "троечку"
процесс выполнения работы сопроводить скриншотами (10-15 шт)
Заявки фрилансеров
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