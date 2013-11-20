Нужны 3d модели кухонных гарнитуров

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок330 просмотров

Дано:

— сайт, на котором 125 позиций мебели (кухонные гарнитуры).

— для каждого товара есть фотография и чертеж с размерами.

Задача:

— реализовать 3d модели для всех кухонных гарнитуров.

— для каждой позиции мебели - 2 отрендереных изображения с разных ракурсов + предоставить 3d модель.

— предоставить файл 3d модели

— 3d модели должны быть такого качества — http://arcadia-mebel.ru/images/stories/virtuemart/product/kitchens/art-modern-11_2.jpg

-Выбор программы произвольный - модели по ссылке, например, создавались в KitcheDraw

Работа нужна оптом.

Предлагайте цену, господа.

11 лет назад
misterdizel
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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