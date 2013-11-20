Требуется разработать набор 3D-букв РУССКОГО алфавита в парах (прописная и строчная) + Цифры + знаки .!?- Все буквы должны быть выполнены в общем "винтажном" стиле (смотрите пример). Формат STL. Буквы будут изготовлены ...
Нужны 3d модели кухонных гарнитуров
Дано:
— сайт, на котором 125 позиций мебели (кухонные гарнитуры).
— для каждого товара есть фотография и чертеж с размерами.
Задача:
— реализовать 3d модели для всех кухонных гарнитуров.
— для каждой позиции мебели - 2 отрендереных изображения с разных ракурсов + предоставить 3d модель.
— предоставить файл 3d модели
— 3d модели должны быть такого качества — http://arcadia-mebel.ru/images/stories/virtuemart/product/kitchens/art-modern-11_2.jpg
-Выбор программы произвольный - модели по ссылке, например, создавались в KitcheDraw
Работа нужна оптом.
Предлагайте цену, господа.
Заявки фрилансеров
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