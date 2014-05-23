Нужно создать 3д-визуализатор на подобии этого - http://www.tegola.ru/services/constructor/1.html и все визуализации - дом, крыши, фасады и прочее.

Есть неподходящий визуализатор, которым можно пользоваться как примером, откуда брать цвета, текстуры, модели.