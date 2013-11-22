Требуется нарисовать модели для коллекции мебели.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок207 просмотров

Здравствуйте!

Требуется придумать и нарисовать красивые и оригинальные модели мебели (двухярусные кровати, односпальные кровати, двухспальные, комоды), в дальнейшем эти модели будут реализованы у нас на производстве.

Коллекция может быть без ограничении, хотим все после сверстать в журнал и сделать свой каталог.

Прикрепляйте ваши портфолио и опыт, выберем исполнителя и будем работать.

Фрилансеры из Петербурга приветствуются, или строго наличие скайпа!

11 лет назад
Timur_ysupov
Юсупов 
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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