Требуется нарисовать модели для коллекции мебели.

Здравствуйте!

Требуется придумать и нарисовать красивые и оригинальные модели мебели (двухярусные кровати, односпальные кровати, двухспальные, комоды), в дальнейшем эти модели будут реализованы у нас на производстве.

Коллекция может быть без ограничении, хотим все после сверстать в журнал и сделать свой каталог.

Прикрепляйте ваши портфолио и опыт, выберем исполнителя и будем работать.

Фрилансеры из Петербурга приветствуются, или строго наличие скайпа!