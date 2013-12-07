Создать 3D разрез слоев ортопедического матраса

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Завершен5 заявок208 просмотров

Требуется нарисовать 3D разрез ортопедического матраса

слои:

1чехол

2 латекс

3 термовойлок

4 блок независимых пружин

5 термовойлок

6 латекс

7 чехол

Используем основную подачу углового среза как у изображения образец.jpg +серия бейсик.jpg (с развертыванием слоев)

Цветовое и структурное решение для слоев

а) пружины -как на рисунке образец.jpg

б) термовойлок -серый в черную точку(сейчас он голубого цвета на рисунке серия бейсик.jpg )

в) латекс (слой 2 на рисунке образец.jpg)

11 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Работа выполнена на 5+ Очень доволен сотрудничеством.
Алексей - отличнейший заказчик! Всегда на связи, аванс и остаток - молниеносно переводил. В процессе работы - всё хорошо было. Рекомендую. 10 баллов!!!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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