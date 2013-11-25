Нарисовать жилой комплекс в 3d

Нужно нарисовать картину в 3d жилого комплекса с нуля. Размеры 1500*900 px. Цветовую гамму каждого дома прикладываю, расположение каждого дома прикладываю. Фон должен быть прозрачным на расстоянии 1см от жилого комплекса. Итоговый файл psd в слоях .

Сколько будет стоить и какие сроки исполнения?

Примеры сайтов: http://szi91.ru, http://www.remzhilstroy39.ru/