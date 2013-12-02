Нужно нарисовать картину в 3d жилого комплекса с нуля. Размеры 1500*900 px. Цветовую гамму каждого дома прикладываю, расположение каждого дома прикладываю. Фон должен быть прозрачным на расстоянии 1см от жилого комплекса. Итоговый файл ...
Визуализация участка коттеджного поселка
Необходимо визуализировать часть коттеджного поселка. С требуемого ракурса будут видны объекты инфраструктуры - школа, стадион, спорт-площадка, кпп, забор, офис продаж. И соответсвенно какое-то количесвто домов. Все перечисленные объекты имеют простую геометрическую форму. Файлы коттеджей предоставлю в любом 3d формате.
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