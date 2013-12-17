Приложение для ВК (Гороскоп)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Требуется создать приложение для ВКонтакте (адаптировать раздел на сайте "Гороскоп" и внедрить в приложение для ВК). Для примера, требуется нечто вот такое: http://vk.com/dailyhoro?mid=57504 Очень сжатые сроки!

11 лет назад
arsenium
Артём 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров