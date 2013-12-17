Доработки сайта (Zend +XSLT)

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Для регулярных доработок функциональных возможностей сайта и исправления текущих косяков необходим специалист, который профессионально владеет следующей связкой: ZEND+XSLT+MySQL.

Все звенья связки обязательны.

Работы будут выполняться по согласованному списку.

MySQL
11 лет назад
Proha
Игорь 
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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