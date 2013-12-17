Собственно задание в заголовке, подробности напишу более детально в личку.
Настроить робокассу на modX (shopkeeper)
Нужно добавить на сайт платежную систему Робокассу.
Сайт на modX Evo Shopkeeper.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добавить баннерную систему, изменить наименования меню, внести исправления названия блоков в дизайне http://platinum.webart.mdЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется доработка сайта с применением AngularJS. В основном всё сделано, но есть отдельные момент, которые требуют доведения до умаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо доделать магазин на Joomshopping, чтоб wishlist работал как корзина параллельно работе обычной корзины. Сейчас необходимо вручную переносить каждый товар из wishlist в корзину. Необходимо, чтобы при нажатии на продолжение - все товары автоматически ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт построен с использование CMS Битрикс (версия 14.0, редакция Малый Бизнес). Задача - полностью сделать работоспособным модуль Блоги: вывести контент на странице (адрес site.ru/blog/), сделать возможность добавлять, удалять и изменять материал. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $700
Требуется качественно, валидно, кроссбраузерно сверстать и выполнить программирование относительно несложного сайта. Есть простой личный кабинет. Тематика — продажа одной услуги — заказ деда мороза на дом, с проверкой статуса заказа. Необходимо также ...Завершен11 лет назад
Приветствую! Нужен специалист, который готов плотно поработать над проектом. Суть: парсер каталога автозапчастей, для оптимизации временных расходов наших специалистов. Есть большая база из десятка сайтов, в которых мы сейчас закупаемся. ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать алгоритм "идеального вписывания изображения в область". Суть задачи: Имеется блок фиксированной ширины ( например 250px ), так-же он может иметь высоту от 100px до 200px. Необходимо вписывать все ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужен скрипт редактирования информации в таблице. Таблица будет состоять из 5 колонок и 5 строк. Нужно, чтобы был файл админки, через который можно было зайти и поменять данные в колонках. И все ))) ...Завершен11 лет назад
- $1000
Добрый день нужно добавить раздел на битрикс просьба оставлять заявки тех кто работает с ним ТЗ по запросуВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад