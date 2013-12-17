Настроить робокассу на modX (shopkeeper)

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Нужно добавить на сайт платежную систему Робокассу.

Сайт на modX Evo Shopkeeper.

MODX
11 лет назад
lumpenplumpen
Шмыков 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров