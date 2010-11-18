.ASP специалист для работы с Episerver CMS

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
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Мы ищем специалиста по .ASP для работы с Episerver CMS.

Проект будет длиться 2 месяца, при успешном сотрудничестве – 4.

Оплата 350 в час.

13 лет назад
Ygarik
32 годаШвеция
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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