.ASP специалист для работы с Episerver CMS

Требуются опытные в osCommerce программисты для установки на интернет-магазины клиентов модулей с сайта osCommerce-Help.ru. Чаcто нужна не просто установка, а модификация модулей под специфику клиента или написание новых модулей по нечеткому ~ процентов на 50% ТЗ. ...