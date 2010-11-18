Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть. В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта. Что мы ищем в кандидате: — Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax — Опыт работы с использованием языка ...
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Ищем программиста HTML‚ PHP‚ MySQL для постоянного сотрудничества
желательно в Ростове-на-Дону или его окрестностях
есть 5 проектов для реализации, ТЗ в разной степени готовности
оплата сдельная: показали проект, договорились о сроках и цене, сделали, рассчитались, перешли к следующему проекту
+79281919091 Александр
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