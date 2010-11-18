Требуются PHP программисты из Минска

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Здравствуйте!

Требуются хорошие PHP программисты в Минске. Удаленная работа с еженедельными встречами.

От нас:

- своевременная сдельная зарплата;

- участие в крупных проектах;

- помощь в обучении.

От вас:

- ответственность на первом месте;

- активность и постоянное развитие;

- знание PHP и MySQL.

Бонусы, который учитываются у кандидатов:

- опыт работы и создания собсвтенных сайтов;

- применение ООП, работа с MVC фреймворками, CakePHP;

- JavaScript, jQuery;

- знание Smarty, HTML, CSS.

Отправляйте резюме/портфолио/примеры кода и все пожелания на [email protected].

PHP
13 лет назад
prostosait
Айлайк 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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