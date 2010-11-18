Нужен веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Работа с самописной cms.

13 лет назад
KBB1
Вера 
68 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад