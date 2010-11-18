Нужен веб-программист

Для удалённой работы. Полная занятость. Обязанности: Доработка уже запущенных проектов. Участие в проектировании структуры БД. Требования: Уверенное знание языка PHP ...
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Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Работа с самописной cms.
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