PHP-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок764 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В наш дружный и сплоченный коллектив, в связи с расширением проекта требуется еще один PHP-специалист.

Если вы любите программирование, если вас не смущает 1 миллион посетителей на сайте, если вы любите делать красивые и интересные вещи, то ЭТА ЗАДАЧА ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

Задачи : Доработка системы статистики и компонентов онлайн-продаж.

Требования :

PHP , ООП, опыт с каким-либо фреймворком (YII, Zend Framework либо какой-то другой этого уровня), MySQL.

плюсы : JavaScript (ExtJS, jQuery), Linux

Тех, кто хорошо разбирается в хайлоаде рассмотрим в первую очередь!

Обязательно : хороший не пропадающий интернет. Возможнсть экстренной связи.

Условия : стабильная работа в крупной группе компаний. (уже более 8 лет на рынке). Тренинги по повышению уровня знаний. Интересные проекты, которые никто раньше не делал.

Зарплата указана базовая, по результатам первых месяцев работы возможно повышение до 1500-1800.

Связь: пишите кратко и четко, в личку или на [email protected], Ваши навыки\возможности и мы свяжемся с Вами.

PHP
13 лет назад
webstudioltd
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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