PHP-программист

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наш дружный и сплоченный коллектив, в связи с расширением проекта требуется еще один PHP-специалист.
Если вы любите программирование, если вас не смущает 1 миллион посетителей на сайте, если вы любите делать красивые и интересные вещи, то ЭТА ЗАДАЧА ИМЕННО ДЛЯ ВАС!
Задачи : Доработка системы статистики и компонентов онлайн-продаж.
Требования :
PHP , ООП, опыт с каким-либо фреймворком (YII, Zend Framework либо какой-то другой этого уровня), MySQL.
плюсы : JavaScript (ExtJS, jQuery), Linux
Тех, кто хорошо разбирается в хайлоаде рассмотрим в первую очередь!
Обязательно : хороший не пропадающий интернет. Возможнсть экстренной связи.
Условия : стабильная работа в крупной группе компаний. (уже более 8 лет на рынке). Тренинги по повышению уровня знаний. Интересные проекты, которые никто раньше не делал.
Зарплата указана базовая, по результатам первых месяцев работы возможно повышение до 1500-1800.
Связь: пишите кратко и четко, в личку или на [email protected], Ваши навыки\возможности и мы свяжемся с Вами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу адекватного Фрилансера (желательно из Украины) Из знаний требуется: - cms MODx - php -ajax, js Уровень знаний как минимум позволяющий собрать несложный сайт, но качественно! остальное дело наживное:) Из личных качеств главное: ответственность! Ищу себе в помощника так как не хватает времени ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Игровому порталу требуется человек, который сможет сверстать макет и настроить все модули. Расценка следующая, за верстку и за макет 2000 рублей, далее вы у нас остаетесь на роль постоянного програмиста, то-есть если сайт начнет приносить прибыль, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Возьму в команду. Работа над разными проектами, работы много, работа постоянная, прошу не путать с офисной. Цена за каждый проект обсуждается. От вас требуется такие деловые качества- "НАДЕЖНОСТЬ", "ОТВЕТСТВЕННОСТЬ". Для уверенных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по magento. Проект - немецкий магазин с конфигуратором. Желательно из Украины. Бюджет и все подробности - при личном общении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Работа с самописной cms.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для удалённой работы. Полная занятость. Обязанности: Доработка уже запущенных проектов. Участие в проектировании структуры БД. Требования: Уверенное знание языка PHP ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Мы ищем специалиста по .ASP для работы с Episerver CMS. Проект будет длиться 2 месяца, при успешном сотрудничестве – 4. Оплата 350 в час.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуются хорошие PHP программисты в Минске. Удаленная работа с еженедельными встречами. От нас: - своевременная сдельная зарплата; - участие в крупных проектах; - помощь в обучении. От вас: - ответственность на первом месте; - активность и постоянное развитие; - знание PHP и MySQL. Бонусы, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем программиста HTML‚ PHP‚ MySQL для постоянного сотрудничества желательно в Ростове-на-Дону или его окрестностях есть 5 проектов для реализации, ТЗ в разной степени готовности оплата сдельная: показали проект, договорились о сроках и цене, сделали, рассчитались, перешли ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад