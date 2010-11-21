Требуется программист-верстальщик (joomla)

Игровому порталу требуется человек, который сможет сверстать макет и настроить все модули.

Расценка следующая, за верстку и за макет 2000 рублей, далее вы у нас остаетесь на роль постоянного програмиста, то-есть если сайт начнет приносить прибыль, вы будите получать процент, но естественно по надобности работать.

Жду предложения от молодых начинающих фрилансеров.