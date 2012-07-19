Android Developer

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимые знания и навыки:

- английский – хороший уровень владения

- отличное знание Java, Ruby или PHP, C++

- быстрая обучаемость

- самостоятельность

Компания предлагает:

- гибкий график работы

- возможность удаленной работы

- конкурентоспособную заработную плату

- оплачиваемый отпуск

- прогрессивный стиль менеджмента

- дружелюбную рабочую атмосферу

Подробнее о работе:

Вы будете работать над интересными сложными проектами, иметь возможность проявить свои способности и творческое мышление. Наша компания приветствует успех и профессиональный рост своих сотрудников.

У нас вас ждут: тёплая, непринуждённая атмосфера, работа в молодом дружном коллективе, общение с интересными неординарными коллегами у которых можно многому научиться и получить помощь если понадобится.

К вашим услугам уютный новый офис, современные компьютеры, большие мониторы, быстрый доступ к интернету для удобной работы.

Если Вы заинтересовались нашим предложением и хотите узнать о нас больше, присылайте ваше резюме и контакты на e-mail: [email protected]

Android
11 лет назад
jetthoughts
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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