Настроить удаленный linux сервер для запуска приложений RoR (веб сервер Nginx + unicorn)/ создать скрипты для автоматической настройки серверов. Настроить скрипты для автоматического деплоя RoR приложения стейджинг / продакшн. linux + chef + postgresql(pg) + ...
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть большой проэкт, над которым уже работают наши сотрудники, но нагрузка очень большая и поэтому JetThoughts требуются еще Ruby on Rails разработчики на полный рабочий день до окончания проэкта (3-6 месяцев). Необходимые знания и навыки: 1+ ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требования: - 1,5 + лет опыта работы в разработке интерфейсов; - Опыт работы с HTML5, CSS3 и JavaScript обязателен; - Использование jQuery - Знание Backbone.js, Ember.js, SASS (SCSS syntax) / Compass, Node.js - это огромный плюс; - Базовые знания Ruby ...Закрыт11 лет назад
Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Компании JetThoughts требуютсяAndroid разработчики (удаленно). Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения; - отличное знание Java или C/C + +; - знание и использование паттернов проектирования; - опыт использования Android SDK; - понимание Object Oriented Programming; - наличие приложений ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Компании JetThoughts требуются iPhone разработчики (удаленно). Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения; - отличное знание Object C, Java или C/C++; - портфолио iPhone и IOS приложений; - знание и использование паттернов проектирования; - понимание Object Oriented Programming; Обязанности: - ...Закрыт11 лет назад
Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...Закрыт11 лет назад
Компании JetThoughts требуются UI Designer / Web Designer. Необходимые знания и навыки: - графический пользовательский интерфейс и дизайнерские навыки (использование Adobe / Corel является обязательным); - опыт в создании полного цикла разработки пользовательского взаимодействия: требования, Flow макеты, образцы ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Развивающейся компании на удаленную работу необходим HTML верстальщик уровня Ninja. С опытом работы не менее 4 лет.HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад