jetthoughts

Анна Купцова jetthoughts

 
33 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Настроить удаленный linux сервер

    Настроить удаленный linux сервер для запуска приложений RoR (веб сервер Nginx + unicorn)/ создать скрипты для автоматической настройки серверов. Настроить скрипты для автоматического деплоя RoR приложения стейджинг / продакшн. linux + chef + postgresql(pg) + ...

    PostgreSQLLinuxNginx
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик Ruby on Rails

    Есть большой проэкт, над которым уже работают наши сотрудники, но нагрузка очень большая и поэтому JetThoughts требуются еще Ruby on Rails разработчики на полный рабочий день до окончания проэкта (3-6 месяцев). Необходимые знания и навыки: 1+ ...

    PHPJavascriptPythonHTMLCSSJavaRuby
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик front-end

    Требования: - 1,5 + лет опыта работы в разработке интерфейсов; - Опыт работы с HTML5, CSS3 и JavaScript обязателен; - Использование jQuery - Знание Backbone.js, Ember.js, SASS (SCSS syntax) / Compass, Node.js - это огромный плюс; - Базовые знания Ruby ...

    JavascriptHTMLjQueryRubySCSSSASSNode.jsEmber.jsBackbone.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • IPhone Developer

    Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...

    PHPJavaRuby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android developer (удаленно)

    Компании JetThoughts требуютсяAndroid разработчики (удаленно). Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения; - отличное знание Java или C/C + +; - знание и использование паттернов проектирования; - опыт использования Android SDK; - понимание Object Oriented Programming; - наличие приложений ...

    AndroidПриложение для AndroidJava
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • IPhone developer (удаленно)

    Компании JetThoughts требуются iPhone разработчики (удаленно). Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения; - отличное знание Object C, Java или C/C++; - портфолио iPhone и IOS приложений; - знание и использование паттернов проектирования; - понимание Object Oriented Programming; Обязанности: - ...

    iOSJava
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android Developer

    Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...

    PHPAndroidJavaRuby
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • UI Designer/Web Designer

    Компании JetThoughts требуются UI Designer / Web Designer. Необходимые знания и навыки: - графический пользовательский интерфейс и дизайнерские навыки (использование Adobe / Corel является обязательным); - опыт в создании полного цикла разработки пользовательского взаимодействия: требования, Flow макеты, образцы ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад