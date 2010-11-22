Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
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Требуется Middle PHP-программист на полный рабочий день в офис, Днепропетровск.
Требования:
- опыт работы с PHP5/MySQL5 от 2 лет;
- от 3-х проектов в портфолио;
- знание одного из фреймворков: Yii, Kohana3, Zend, Doctrine;
- опыт работы с SVN;
- знание Jquery/Ajax;
- технический английский;
Большими плюсами будут:
- опыт разработки ecommerce решений
на базе любого из современных open-source проектов
(OpenCart, PrestaShop, ZenCart и т.д.)
- знание какой-либо open source CMS (drupal, joomla и т.д.)
- пользователь Unix или хотя бы понимание, что такое ssh
- опыт работы со sphinx, memcache, xdebug
Email: [email protected]
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