ООО «ТехИнформ Капитал» приглашает принять участие в конкурсе на позицию: Web-программиста

Основные требования:

мужчина от 25 до 35 лет;

высшее техническое образование, обширные IT-знания

опыт самостоятельной разработки сложных веб- проектов

профессиональный подход к работе, аналитические способности, ответственность, огромное желание работать на результат.

Знания и навыки:

опыт работы и разработки под FreeBSD или Linux;

обязательное знание HTML, CSS, JavaScript, PHP, Perl, SQL

опыт работы с PostgreSQL и разработки структуры БД

Мы предлагаем:

работу в команде профессионалов;

достойный уровень дохода;

возможности для реализации профессиональных знаний и умений;

график работы: 5-дневная рабочая неделя с 10-00 до 19-00

Для участия в конкурсе, пожалуйста, направляйте свое резюме на электронный адрес: [email protected] с указанием желаемого уровня дохода в месяц, а также с пометкой в теме письма "Web-программист"