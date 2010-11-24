Программист на django

Нужен человек, с которым доделаем ресурс, написанный на django.

И будем дальше за доп. оплату поддерживать его.

Нужны отличные знания разработки проектов на django

Умение разбираться в чужом коде

Знания грамотной и правильной верстки (т.к. придеться подверстать ресурс), умение разрабатывать удобные интерфейсы.

И уметь предлагать варианты.

Быть онлайн в скайпе с 12 до 18 по мск с Пн по Пт.

За доработку и выведение проекта на релиз оплачиваю 15 000 руб.

дальше за суппорт проекта 10 000 рублей в месяц, возможны надбавки за сложные работы.