Программист (HTML \ PHP \ CSS)

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
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Приветствую, прогер!
Рекламно-производственная компания rf-studio очень нуждается в веб-программере. Хотелось бы иметь проверенного человека на которого можно было возложить интересные проекты.
Что нужно:
В основном верстать шаблоны под различные CMS (UMI, joomla), на основе ранее подготовленного файла дизайнерами.
Условия к кандидату:
Из обязательного: HTML \ CSS \ PHP , понимание XSLT
Что взамен:
Интересные проекты на фрилансе с ежемесячными заказами и своевременной оплатой
Офис в центре.
Только для людей проживающих в Москве и МО.
Да прибудет с тобой сила!
Работа возможна в офисе, либо на постоянном фрилансе.
Резюме отправляйте на почту (с портфолио выполненных проектов)
Либо звоните по телефону: 8 917 581 60 97, Павел.
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