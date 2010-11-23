Программист (HTML \ PHP \ CSS)

Приветствую, прогер!

Рекламно-производственная компания rf-studio очень нуждается в веб-программере. Хотелось бы иметь проверенного человека на которого можно было возложить интересные проекты.

Что нужно:

В основном верстать шаблоны под различные CMS (UMI, joomla), на основе ранее подготовленного файла дизайнерами.

Условия к кандидату:

Из обязательного: HTML \ CSS \ PHP , понимание XSLT

Что взамен:

Интересные проекты на фрилансе с ежемесячными заказами и своевременной оплатой

Офис в центре.

Только для людей проживающих в Москве и МО.

Да прибудет с тобой сила!

Работа возможна в офисе, либо на постоянном фрилансе.

Резюме отправляйте на почту (с портфолио выполненных проектов)

[email protected]

Либо звоните по телефону: 8 917 581 60 97, Павел.