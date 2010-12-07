$100
Доброго времени суток, коллеги! Требуется доработка и устранение недостатков на сайте u-d-p.ru UMI CMS Все кому интересно, могу выслать ТЗ на почту, пишите [email protected]
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
Доброго времени суток, коллеги! Требуется доработка и устранение недостатков на сайте u-d-p.ru UMI CMS Все кому интересно, могу выслать ТЗ на почту, пишите [email protected]
Приветствую, прогер! Рекламно-производственная компания rf-studio очень нуждается в веб-программере. Хотелось бы иметь проверенного человека на которого можно было возложить интересные проекты. Что нужно: В основном верстать шаблоны под различные CMS (UMI, joomla), на основе ранее подготовленного файла дизайнерами. Условия ...