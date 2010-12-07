Rf-studio

Павел Rf-studio

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист (HTML \ PHP \ CSS)

    Приветствую, прогер! Рекламно-производственная компания rf-studio очень нуждается в веб-программере. Хотелось бы иметь проверенного человека на которого можно было возложить интересные проекты. Что нужно: В основном верстать шаблоны под различные CMS (UMI, joomla), на основе ранее подготовленного файла дизайнерами. Условия ...

    PHPHTMLCSSJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад