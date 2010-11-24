Ищем программиста в быстрорастущий интересный интернет и технически сложный проект. Вы предпочитаете постоянную и сложную работу множеству более мелких проектов. Работа на дому. Ваше место жительства не важно. Вам нужно будет разобраться в существующем коде ...
Требуется профессиональный программист на Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На доработки, мелкие модификации сайтов, написанных на CMS Joomla требуется профессиональный, качественно работающий программист.
Задания есть практически всегда.
В ожидании предложений.
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